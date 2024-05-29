Вооружённые силы России (ВС РФ) готовят наступление на золочёвском направлении. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передаёт Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Синегубов отметил, что активизация российской армии вызывает обеспокоенность, в связи с чем местные власти готовят эвакуацию населения из близлежащих населённых пунктов.

Ранее украинский пленный Николай Перепаленко поделился информацией о настроениях в ВСУ под Харьковом. По его словам, не все украинские солдаты хотят защищать регион. Он также пожаловался на дефицит боеприпасов и игнорирование командирами просьб о помощи.

До этого глава Донецкой Республики Денис Пушилин сообщил подробности военных действий близ Харькова, уточнив, что задачи взятия города под контроль на данный момент не стоит.

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