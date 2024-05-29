Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.05.2024 : 89,2589
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.05.2024 : 96,891
Офис Гутерриша: ООН примет участие в конференции по Украине
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:33

Офис Гутерриша: ООН примет участие в конференции по Украине

Организация Объединённых Наций будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, в качестве наблюдателя. Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

"ООН наблюдатель. Мы будем представлены. Об уровне представленности сообщу, как смогу", — заявил Дюжаррик, добавив, что точный уровень представленности будет объявлен позже.

24 мая агентство Bloomberg сообщило, что Байден не сможет посетить мирную конференцию по Украине из-за участия в акции по сбору средств на президентскую кампанию. По информации агентства, лидер планирует присутствовать на мероприятии в Калифорнии с актёрами Клуни, Робертс и другими звёздами.

Фото: flickr.com/azugaldia (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Захарова: заявления о национализме в Казахстане — личное мнение авторов

Захарова: заявления о национализме в Казахстане — личное мнение авторов

Мария Захарова заявила, что трактовки СМИ о проявлениях национализма в Казахстане следует рассматривать как личное мнение авторов, не отражающее официальную позицию Москвы. Это прозвучало в ответ на ряд мнений экспертов.

Читать полностью
Бизнесмен Дотком: близится коллапс США из-за дедолларизации

Бизнесмен Дотком: близится коллапс США из-за дедолларизации

Бизнесмен Ким Дотком, бывший владелец Megaupload, заявил в соцсети X, что коллапс США неизбежен из-за масштабной дедолларизации глобальной торговли. По его мнению, потеря валютой Америки статуса резервной приведёт к гиперинфляции и краху долговой системы Штатов.

Читать полностью

Общество

Нейробиолог Фейнгольд рассказал, что сахар не делает детей гиперактивными

Нейробиолог Фейнгольд рассказал, что сахар не делает детей гиперактивными

На протяжении нескольких десятилетий считалось, что потребление сладких продуктов и напитков приводит к гиперактивности у детей. Однако нейробиолог объясняет, что большое количество сахара не вызывает гиперактивности.

Читать полностью
Эксперт Кукарин: неправильная оклейка авто пленкой приводит к разрушению кузова автомобиля

Эксперт Кукарин: неправильная оклейка авто пленкой приводит к разрушению кузова автомобиля

Оклейка автомобиля пленкой может помочь продлить срок службы кузова, но неправильное выполнение этой процедуры может привести к его разрушению.

Читать полностью

Новости