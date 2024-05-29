Организация Объединённых Наций будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, в качестве наблюдателя. Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

"ООН наблюдатель. Мы будем представлены. Об уровне представленности сообщу, как смогу", — заявил Дюжаррик, добавив, что точный уровень представленности будет объявлен позже.

24 мая агентство Bloomberg сообщило, что Байден не сможет посетить мирную конференцию по Украине из-за участия в акции по сбору средств на президентскую кампанию. По информации агентства, лидер планирует присутствовать на мероприятии в Калифорнии с актёрами Клуни, Робертс и другими звёздами.

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