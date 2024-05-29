Российская армия активно наступает на Волчанск, окружая город с трёх сторон, сообщил в интервью NEWS.ru полковник в отставке Геннадий Алёхин. Он предположил, что украинским боевикам будет трудно сдержать этот натиск и они, вероятно, отойдут в район посёлка Печенеги.

"Учитывая, что армия РФ берёт Волчанск с трёх сторон в клещи, предположу, что ВСУ не смогли его удержать. Они отойдут дальше, в район Печенеги", — заявил Алехин.

Экс-депутат Рады Олег Царёв ранее отмечал, что на Харьковском фронте идут тяжёлые и затяжные бои. По его словам, в Волчанске ВСУ несколько раз контратаковали, но ВС РФ продвинулись. Сейчас линия соприкосновения проходит по реке Волчьей. Царёв подчеркнул, что ситуация под Харьковом очень напряжённая, под огнём находится буквально любая цель.

Источник "Военной хроники" сообщил, что ВСУ перебрасывают силы к административному центру с других направлений. По данным WarGonzo, основные бои развернулись в центральной части Волчанска и на северных подступах к Липцам.

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