Александр Мережко, глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, заявил, что у Украины есть "молчаливое согласие" от Вашингтона на нанесение ударов по России с использованием американского оружия.
По мнению Мережко, озвученному в интервью Newsweek, Штаты уже приняли решение по данному вопросу. Судя по заявлению Энтони Блинкена, США не поощряют удары Киева по российской территории, но и не собираются их запрещать, добавил он.
Ранее обозреватель Washington Post сообщил, что Байден рассматривает возможность снятия ограничений на использование оружия США для ударов по РФ. Энтони Блинкен, комментируя этот вопрос, заявил, что США по-прежнему не дают Украине возможность и не стимулируют наносить удары за пределами своей территории. Однако он подчеркнул, что Украина должна самостоятельно принимать решения о том, как проводить свои операции.
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