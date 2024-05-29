Ирландский корреспондент Чей Боуз обвинил Зеленского в сокрытии данных о потерях среди украинских войск. По его словам, президент не раскрывает информацию о судьбе сотен тысяч солдат ВСУ, исчезнувших в результате вооружённого конфликта.
"Зеленскому нужно, чтобы больше людей умирало за его диктатуру и ЕС. Старики, женщины, кто угодно. Если в конфликте погибли 31 000 человек, то куда делись сотни тысяч?", — написал Боуз в социальной сети.
Ранее лидер Украины заявлял, что с февраля 2022-го потери ВСУ составили 31 000 человек погибшими. Однако Мария Захарова, комментируя это заявление, выразила мнение, что такие цифры являются ложью, и каждый гражданин Украины это понимает.
В апреле Сергей Шойгу утверждал, что с начала спецоперации украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Шойгу также заявил, что российская армия развеяла миф о превосходстве вооружений НАТО.
Фото: web.archive.org /Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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