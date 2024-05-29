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Боец ВСУ заявил о сокращении боеприпасов в Купянске в десятки раз
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:36

Боец ВСУ заявил о сокращении боеприпасов в Купянске в десятки раз

В Харьковской области наблюдается значительное сокращение боеприпасов в арсенале ВСУ, что вызывает серьёзные проблемы для украинских военных. На это обратил внимание боец артиллерийского подразделения, пишет Reuters.

По словам солдата ВСУ, в 2022-ом одна артиллерийская установка в Купянске могла выпускать от 40 до 100 боеприпасов в день. Сейчас это количество сократилось до 2-3, а в напряжённый день — до 10.

Ранее пленный украинский боевик Николай Перепаленко рассказал о настроениях среди бойцов ВСУ под Харьковом. По его словам, не все военные хотят защищать областной центр, и также имеет место ощутимая нехватка боеприпасов. Он упомянул, что командование ВС Украины игнорирует просьбы о помощи, что усугубляет ситуацию на передовой.

Фото: flickr.com/teteria sonnna (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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