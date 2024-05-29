В Харьковской области наблюдается значительное сокращение боеприпасов в арсенале ВСУ, что вызывает серьёзные проблемы для украинских военных. На это обратил внимание боец артиллерийского подразделения, пишет Reuters.
По словам солдата ВСУ, в 2022-ом одна артиллерийская установка в Купянске могла выпускать от 40 до 100 боеприпасов в день. Сейчас это количество сократилось до 2-3, а в напряжённый день — до 10.
Ранее пленный украинский боевик Николай Перепаленко рассказал о настроениях среди бойцов ВСУ под Харьковом. По его словам, не все военные хотят защищать областной центр, и также имеет место ощутимая нехватка боеприпасов. Он упомянул, что командование ВС Украины игнорирует просьбы о помощи, что усугубляет ситуацию на передовой.
Фото: flickr.com/teteria sonnna (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
WSJ: Трамп обсуждал с Маском его работу в администрации
Дональд Трамп обсуждал с Илоном Маском его возможное участие в работе будущей администрации в роли советника, пишет Wall Street Journal.
Генштаб ВС Ирана: Диверсия в отношении вертолёта Раиси исключена
Генеральный штаб ВС Ирана опубликовал второй отчёт по итогам расследования крушения вертолёта Эбрахима Раиси, в котором исключил диверсию как причину падения.
Нейробиолог Фейнгольд рассказал, что сахар не делает детей гиперактивными
На протяжении нескольких десятилетий считалось, что потребление сладких продуктов и напитков приводит к гиперактивности у детей. Однако нейробиолог объясняет, что большое количество сахара не вызывает гиперактивности.
Эксперт Кукарин: неправильная оклейка авто пленкой приводит к разрушению кузова автомобиля
Оклейка автомобиля пленкой может помочь продлить срок службы кузова, но неправильное выполнение этой процедуры может привести к его разрушению.