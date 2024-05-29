Ведущий научный сотрудник РАН, американист Константин Блохин выразил мнение о том, что слова, приписываемые экс-президенту США Трампу о готовности атаковать Москву или Пекин, направлены на создание образа сильного лидера.

В интервью с РИА Новости Блохин подчеркнул, что ожидать улучшения отношений между РФ и США при новой победе Трампа не стоит. Ранее журналисты Washington Post сообщили о высказывании Трампа на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании, где он допустил бомбардировку Москвы или Пекина в случае вторжения России или КНР на Украину или Тайвань.

Блохин отметил, что Трамп часто прибегает к громким заявлениям для привлечения внимания, особенно перед выборами. Он сравнил Трампа с Рейганом, указав на стремление Трампа консолидировать политическую элиту вокруг себя. В случае возвращения Трампа к власти, как считает Блохин, будет продолжен курс на сдерживание Москвы. Он отметил, что русофобски настроенные элиты Штатов играют значительную роль в этом вопросе, а президенты, кандидаты и партии лишь выступают проводниками их воли.

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