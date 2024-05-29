Ведущий научный сотрудник РАН, американист Константин Блохин выразил мнение о том, что слова, приписываемые экс-президенту США Трампу о готовности атаковать Москву или Пекин, направлены на создание образа сильного лидера.
В интервью с РИА Новости Блохин подчеркнул, что ожидать улучшения отношений между РФ и США при новой победе Трампа не стоит. Ранее журналисты Washington Post сообщили о высказывании Трампа на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании, где он допустил бомбардировку Москвы или Пекина в случае вторжения России или КНР на Украину или Тайвань.
Блохин отметил, что Трамп часто прибегает к громким заявлениям для привлечения внимания, особенно перед выборами. Он сравнил Трампа с Рейганом, указав на стремление Трампа консолидировать политическую элиту вокруг себя. В случае возвращения Трампа к власти, как считает Блохин, будет продолжен курс на сдерживание Москвы. Он отметил, что русофобски настроенные элиты Штатов играют значительную роль в этом вопросе, а президенты, кандидаты и партии лишь выступают проводниками их воли.
Фото: flickr.com/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Мужчина из Китая первый в истории излечился от диабета
Китайские врачи успешно излечили 59-летнего мужчину от диабета 2-го типа с помощью стволовых клеток. Исследование опубликовано в журнале Cell Discovery.
Израиль не перешел "красную линию" Байдена
Аппарат президента США Джо Байдена пришел к выводу, что Израиль не перешел "критическую черту", проведя атаку на город Рафах в южной части сектора Газа, в результате которой погибли по крайней мере 40 палестинских беженцев, сообщает издание Politico.
"Автостат": главными конкурентами Volga станут модели Chery, Geely и Haval
Основными конкурентами российских автомобилей Volga на рынке станут китайские модели, такие как Chery Arrizo 8, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Geely Monjaro, GAC GS8, и Haval Jolion, а также некоторые корейские и японские машины.
Роспотребнадзор: В РФ может появиться тенденция к снижению заболеваемости коклюшем
В Роспотребнадзоре рассказали о том, что в стране наметилась тенденция к снижению заболеваеости коклюшем.