Для канцлера ФРГ Шольца президент Франции занял слишком агрессивную позицию в вопросе помощи Киеву, пишет Der Spiegel. В ходе встречи Макрон предложил разрешить ВС Украины уничтожать военные базы в России, используя французское оружие. Это вызвало обеспокоенность у Шольца, который заявил, что Киев должен действовать в рамках международного права.

Der Spiegel подчёркивает: "Зайдёт ли Шольц столь же далеко, как и Макрон, неизвестно".

Канцлер ФРГ высказался более осторожно по данному вопросу, выражая сомнения по поводу расширения рамок применения западного оружия.

На фоне этих обсуждений Жозеп Боррель сообщил, что МО стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева по российской территории, как предложил Йенс Столтенберг. На что Дмитрий Песков отметил, что европейцы видят стремительное изменение ситуации, и она чревата для Украины полным обвалом, поэтому противник намеренно нагнетает напряжённость.

Фото: Audiovisual Service/European Commission (Christophe Licoppe) (Creative Commons Attribution 4.0 International)