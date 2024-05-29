С 21 мая 2024-го Зеленский стал самозванцем и утратил легитимность согласно Конституции Украины, заявил РИА Новости экс-премьер страны Николай Азаров. По словам Азарова, срок полномочий лидера истёк 20 мая, однако выборы были отменены из-за военного положения.

Азаров отметил: "Каждому совершенно очевидно, что Зеленский с 21 мая стал самозванцем. Вокруг него сложилась преступная группировка, узурпировавшая власть. Сколько будет продолжаться конфликт, трудно сказать. И что, он продолжит узурпировать власть? Возникает законный вопрос".

Азаров пояснил, что Зеленский не обратился в Конституционный суд с просьбой разрешить ему продлить полномочия, так как ранее отозвал председателя Конституционного суда. После такого конфликта у него не осталось возможностей найти подобие законности пребывания у власти.

"Поэтому он совершает уголовные преступления, как и всё его окружение", — заключил экс-премьер Украины.

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