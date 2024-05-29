Российские ВКС нанесли удар по Яворовскому полигону под Львовом, уничтожив секретный командный пункт НАТО, предназначенный для управления бортами F-16. Яворовский полигон, находящийся в 24 километрах от польской границы, неоднократно подвергался российским ракетным ударам. Это важный хаб ВСУ, через который проходят вооружения Запада, а также тренировочная база противника и место дислокации наёмников.
Первый удар по полигону был нанесён 13 марта 2022-го, погибло более 100 наёмников. Стало известно, что российские ракеты вновь поразили этот объект. Точное количество уничтоженных иностранных наёмников ещё предстоит узнать, но не менее 100 человек. Турецкие издания пишут о 300 погибших, включая прилёты в аналогичные объекты в соседних городах Дубляны и Драгобыч.
На Яворовском полигоне проходят курсы тактической, инженерной и медицинской подготовки ВСУ, а также обучение по управлению техникой под руководством западных инструкторов. Они, вероятно, и стали целью российских "Кинжалов". Идёт активная эвакуация раненых и погибших в Польшу, пишет "АиФ".
Потенциальной целью могут стать иностранные наёмники в Харьковской области. По словам подполковника ЛНР Андрея Марочко, численность наёмников на Слобожанском направлении увеличилась, особенно это касается французов, поляков, прибалтов, представителей Германии и США.
Фото:flickr.com/gov.si (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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