Россия может разрешить применение оружия по объектам Польши в ответ на заявления Варшавы об использовании Киевом поставляемого ей вооружения для ударов по РФ. Об этом сообщил генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с НСН.
Ранее замглавы МО Польши Цезарий Томчик заявил в эфире Radio Ze, что власти не ограничивают применение ВСУ поставляемого Варшавой оружия для ударов по российским объектам.
Липовой отметил: "Россия способна противопоставить Польше многое. Есть полный спектр инструментов, способных оказать влияние на решение Варшавы. Политические, экономические, военные. Есть ряд экономических рычагов и проектов, которые не афишируются: закупка природных ресурсов РФ, транзит и поставка".
Липовой подчеркнул, что продолжается политическая игра: одной рукой запрещают, другой — разрешают удары. Это не волеизъявление Польши и ФРГ, их заставляют заокеанские хозяева. Членам НАТО ничего не остаётся, кроме как выполнять условия США.
Накануне Жозеп Боррель сообщил, что одна-две страны готовы снять ограничения на применение Украиной поставляемого оружия для ударов по России. Генсек НАТО отметил, что государства Альянса сами решают, снимать ли ограничения.
Фото: U.S. Air Force photo 060721-F-2035D-052/Master Sgt. John H. DeGroot (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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