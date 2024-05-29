Россия может разрешить применение оружия по объектам Польши в ответ на заявления Варшавы об использовании Киевом поставляемого ей вооружения для ударов по РФ. Об этом сообщил генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с НСН.

Ранее замглавы МО Польши Цезарий Томчик заявил в эфире Radio Ze, что власти не ограничивают применение ВСУ поставляемого Варшавой оружия для ударов по российским объектам.

Липовой отметил: "Россия способна противопоставить Польше многое. Есть полный спектр инструментов, способных оказать влияние на решение Варшавы. Политические, экономические, военные. Есть ряд экономических рычагов и проектов, которые не афишируются: закупка природных ресурсов РФ, транзит и поставка".

Липовой подчеркнул, что продолжается политическая игра: одной рукой запрещают, другой — разрешают удары. Это не волеизъявление Польши и ФРГ, их заставляют заокеанские хозяева. Членам НАТО ничего не остаётся, кроме как выполнять условия США.

Накануне Жозеп Боррель сообщил, что одна-две страны готовы снять ограничения на применение Украиной поставляемого оружия для ударов по России. Генсек НАТО отметил, что государства Альянса сами решают, снимать ли ограничения.

Фото: U.S. Air Force photo 060721-F-2035D-052/Master Sgt. John H. DeGroot (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)