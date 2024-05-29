Генштаб ВСУ сообщил, что наиболее напряжённой остаётся ситуация на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву части ДНР из-за высокой интенсивности боевых действий.
"Как и за прошедшие сутки, самой напряжённой ситуация остаётся на покровском направлении. Сейчас там идут восемь боевых столкновений", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Украинское командование уточнило, что бои с наибольшей интенсивностью проходят вблизи Новосёловки Первой. Ранее Генштаб ВС Украины признал сложной оперативную обстановку на харьковском участке и отметил "тактический успех" ВС РФ. Позднее сообщалось, что ситуация на покровском, лиманском, краматорском и купянском участках остаётся крайне сложной.
Замначальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что положение Киева настолько же тяжёлое, как в первые дни спецоперации, и добавил, что оно может ещё ухудшиться.
Фото: dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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