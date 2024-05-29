Сенатор Сергей Перминов заявил, что угрозы экс-президента США бомбить Москву направлены на жертвователей средств республиканцам и не относятся к реальной политике, пишет РИА Новости. Трамп заявил, что готов бомбить Москву в случае ввода ВС РФ на Украину, информирует The Washington Post. Он также упомянул, что применил бы аналогичные меры против Пекина, если бы Поднебесная ввела войска на Тайвань.
Перминов отметил: "Сложно комментировать заявления, нацеленные на жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу — одно, реальная политика — другое".
Трамп не раз утверждал, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Кремлём и Банковой всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, отметил, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Президентские выборы в Штатах назначены на 5 ноября, и главным соперником Трампа станет Байден.
Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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