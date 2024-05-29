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КНДР обещала Южной Корее отправить больше воздушных шаров с навозом
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:11

КНДР обещала Южной Корее отправить больше воздушных шаров с навозом

КНДР пообещала продолжить отправку воздушных шаров с навозом и мусором в Южную Корею, пишет Reuters. Северная Корея также начала глушить сигнал GPS в пограничных районах Жёлтого моря, сообщили южнокорейские военные. Ранее агентство Yonhap, ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов Сеула, сообщило, что КНДР уже отправила 150 таких воздушных шаров в Южную Корею.

По данным южнокорейских военных, шары начали пересекать границу вечером во вторник, 28 мая, и упали в различных местах по всей стране, включая провинцию Южный Кёнсан.

"Мы строго предупреждаем Северную Корею, прекратите бесчеловечные действия", — обратились представители Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Фото: commons.wikimedia.org/Tomaswikip (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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