КНДР пообещала продолжить отправку воздушных шаров с навозом и мусором в Южную Корею, пишет Reuters. Северная Корея также начала глушить сигнал GPS в пограничных районах Жёлтого моря, сообщили южнокорейские военные. Ранее агентство Yonhap, ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов Сеула, сообщило, что КНДР уже отправила 150 таких воздушных шаров в Южную Корею.

По данным южнокорейских военных, шары начали пересекать границу вечером во вторник, 28 мая, и упали в различных местах по всей стране, включая провинцию Южный Кёнсан.

"Мы строго предупреждаем Северную Корею, прекратите бесчеловечные действия", — обратились представители Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

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