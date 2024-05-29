Вероятно, экономика России "годами" будет жить в двухзначной ставке ЦБ, уверен первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. В текущих условиях её стоило бы повысить до 17-18%, что поможет заякорить инфляционные ожидания.

Возможно ли поднятие ключевой ставки, о прогнозах и самых выгодных вкладах NewsInfo.Ru рассказал исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин.

"Поднятие ставки ЦБ до 17-18% — уже ожидаемое решение. Результаты апреля показывают, что ставка 16% не способствует реализации целей снижения инфляции, которая в апреле оказалась выше, чем в марте. И данные по маю предварительно показывают, что инфляция не думает сокращаться", — объяснил эксперт.

В течение какого времени это может произойти?

Центральный банк сдвигает свои ожидания. Если первоначально исходили из

того, что действующая ставка 16% продержится до конца лета, и с конца лета начнётся её

снижение, то последний прогноз показывает, что ставка продержится до конца года. В

лучшем случае, снижение может начаться только в конце года. Весь 2024 год

мы проживём при высокой ставке, прогнозирует Павел Неумывакин.

"Сам ЦБ среднюю ставку по году (последнее, что я видел, возможно, и она скорректируется) видит на уровне порядка 15%. Это означает, что практически до конца года ставка будет на нынешних уровнях или выше", — отметил специалист.

Самые выгодные вклады сейчас — это вклады до конца года, до декабря. Однозначно ставка ЦБ будет высокой, уверен Неумывакин. Ожидается, что 7 июня ставку повысят. Вполне возможно, текущие ставки в районе 16% некоторые банки могут поднять, условно, до 17%.

"Соответственно, совершенно спокойно на полгода можно размещать средства. Вряд ли ставка поднимется ещё больше. Пока это всё-таки не ожидаемо. А процентная ставка 16-17% годовых до 1 января 2025 представляется очень комфортной", — заключил эксперт.

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