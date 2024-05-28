Президент Украины случайно раскрыл данные о пилотах, проходящих подготовку для управления бортами США F-16. На это в своём Telegram-канале указал военный корреспондент Андрей Руденко.

Руденко обратил внимание, что пресс-служба Зеленского опубликовала видео его встречи с лётчиками, на котором их лица были открыты. Он подчеркнул, что пилоты — уникальные специалисты, обучение которых требует серьёзных средств и времени, и на них ведётся активная охота.

"Теперь мы знаем, кого и где искать", — добавил Руденко, предполагая, что кадры были размещены ради пиара.

Ранее, 20 мая, Владимир Зеленский заявил, что союзники Украины должны поставить Киеву 120-130 самолётов для покрытия потребности в авиации. Он также выразил надежду на скорую поставку истребителей ВС Украины.

Фото: Konflikty.pl/Łukasz Golowanow (Attribution)