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Минфин предложил прогрессию по НДФЛ с увеличением ставки до 22%
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:36

Минфин предложил прогрессию по НДФЛ с увеличением ставки до 22%

Министерство финансов предложило введение прогрессивной шкалы НДФЛ, предусматривающей постепенное увеличение ставки от 13% до 22%. Это изменение, по мнению ведомства, не приведёт к утечке кадров в соседние страны и сохранит конкурентоспособность налоговой системы РФ.

Основные положения:

  • Сохранение НДС на текущем уровне во избежание роста инфляции.
  • Исключение доходов участников СВО из-под действия повышенной ставки НДФЛ.
  • Снижение порога для повышенной ставки НДФЛ в 15% с 5 млн до 2,4 млн рублей.
  • Установление ставки НДФЛ в 18% для доходов от 5 до 20 млн рублей в год.
  • Установление ставки НДФЛ в 20% для доходов от 20 до 50 млн рублей в год.
  • Установление ставки НДФЛ в 22% для доходов свыше 50 млн рублей в год.
  • Налоговый вычет для семей с двумя и более детьми и душевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов, снижающий их НДФЛ до 6%.
  • Повышенный НДФЛ будет применяться только к разнице в доходах, превышающей порог отсечения.
  • Сохранение налога на продажу недвижимости до 2,4 млн рублей на уровне 13%, а свыше этой суммы — на уровне 15%.
  • Введение налоговых вычетов по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации.
  • Увеличение порога УСН по доходам до 450 млн рублей и по основным средствам до 200 млн.
  • Установление НДФЛ на дивиденды и доход по вкладам в 13% при сумме до 2,4 млн рублей, и 15% свыше этой суммы.
  • Налоговая амнистия за 2022-2024 гг. для предпринимателей, добровольно отказавшихся от дробления бизнеса с 2025 года.
  • Повышение налога на прибыль до 25% и отмена курсовых экспортных пошлин с 1 января 2025-го.
  • Сохранение режима самозанятости и ставок налогов по нему.
  • Сохранение неизменных условий для компаний в различных преференциальных режимах.

Эти налоговые поправки планируется принять в весеннюю сессию и ввести в действие с января 2025 года.

Фото: pixabay.com/stevepb (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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