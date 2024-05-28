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Захарова: формула Борреля пропорциональна тысячам погибших украинцев
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:54

Захарова: формула Борреля пропорциональна тысячам погибших украинцев

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на слова главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что удары Украины западным оружием по России "законны по международному праву" в том случае, если они "наносятся пропорционально".

"Какая пропорция: Боррель на десятки тысяч убитых украинцев ради цветения "прекрасного сада?", — спросила Захарова в Telegram-канале.

Заявления Борреля вызвали волну критики, поскольку были восприняты как оправдание эскалации вооружённого конфликта и увеличения жертв среди гражданского населения. Россия неоднократно подчёркивала, что удары по территории страны только обостряют ситуацию и ведут к увеличению жертв.

Фото: Совет Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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