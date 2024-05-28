Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на слова главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что удары Украины западным оружием по России "законны по международному праву" в том случае, если они "наносятся пропорционально".

"Какая пропорция: Боррель на десятки тысяч убитых украинцев ради цветения "прекрасного сада?", — спросила Захарова в Telegram-канале.

Заявления Борреля вызвали волну критики, поскольку были восприняты как оправдание эскалации вооружённого конфликта и увеличения жертв среди гражданского населения. Россия неоднократно подчёркивала, что удары по территории страны только обостряют ситуацию и ведут к увеличению жертв.

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