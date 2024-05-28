Соединённые Штаты не изменили свою позицию относительно запрета на использование ВСУ американского оружия для ударов по территории РФ, несмотря на призывы генсека НАТО. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Что касается политики, мы не поощряем и не позволяем бить американским оружием за пределами границ Украины", — сообщил Миллер журналистам, комментируя призыв НАТО разрешить ВСУ подобные действия.

Он подчеркнул, что у Украины нет лучшей поддержки, чем от США.

В Российской Федерации прокомментировали высказывания об ударах по российской территории, назвав их провоцирующими прямое противостояние Запада с Москвой. Пресс-секретарь Дмитрий Песков охарактеризовал заявление НАТО как провокацию. По его словам, ответ России известен президенту и военнослужащим, принимающим соответствующие контрмеры. Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в противостояние.

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