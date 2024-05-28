Первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Москве не следует начинать переговоры с Русланом Стефанчуком. Это заявление последовало за словами Путина, который подчеркнул, что конституция Украины предусматривает передачу полномочий верховной власти спикеру Рады при военном положении.
Чепа ранее отметил, что юридически срок полномочий Зеленского истёк, и теперь они переходят к законодательной власти, а спикером является Руслан Стефанчук.
"С 2014 года, 10 лет мы говорили о переговорах, они отказываются… Многие решения Верховной рады мы не принимаем", — приводит РИА Новости слова Чепы.
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Киев ввёл запрет на них. Запад продолжает призывать Кремль к переговорам, игнорируя отказы Киева от диалога. В Кремле предпосылок для перехода ситуации в мирное русло не видят, и абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО. Кремль также подчёркивает, что ситуация может перейти в мирное русло при условии учёта новых реалий, требования Москвы всем прекрасно известны.
Фото: duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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