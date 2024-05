Украина неоднократно применяла вооружение Запада по целям в России, в последний раз — в Краснодаре, ссылается AFP на свои источники. Однако вид оружия не уточняется. В то же время Bild утверждает, что ВСУ применили ЗРК Patriot против российской цели вопреки требованиям США и ФРГ, поставивших комплекс Украине.

После инцидента чиновники Запада провели с Киевом жёсткий разговор, пригрозив прекратить поставки ракет.

Президент Зеленский заявлял: "Мы никогда не использовали западное оружие на территории России, не имея согласия Запада".

Однако на Западе активно обсуждают снятие ограничений на использование полученной техники. Это обсуждение усилилось на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области.

Как пишет The Wall Street Journal, киевская делегация обратилась к американским властям с просьбой помочь с выбором целей. В Белом доме подчёркивают, что условия поставок неизменны.

Генсек НАТО также высказался за снятие ограничений, заявив, что лишение Украины возможности применять оружие против законных военных целей в России затрудняет ВСУ самооборону.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)