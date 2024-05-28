Президент России напомнил Владимиру Зеленскому о порядке продления полномочий в период военного положения, что стало своеобразным уроком по конституционному праву. Об этом заявил корреспондент Чей Боуз.
"Путин преподаёт диктатору урок конституционного права. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной Рады, там не сказано о президенте", — написал Боуз в соцсети.
Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Президентские выборы должны были состояться 31 марта, но голосование отменено из-за военного положения. Зеленский заявил, что выборы "не ко времени," а Путин отметил, что Москва считает его легитимность завершённой. В этом контексте российский лидер подчеркнул, что при возобновлении переговоров с Киевом необходимо понять, с кем можно иметь дело при подписании юридических документов.
Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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