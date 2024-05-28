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Дерматолог Авраменко: при диабетической гангрене ноготь почернеет
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:48

Дерматолог Авраменко: при диабетической гангрене ноготь почернеет

Изменения цвета и формы ногтей могут сигнализировать о развитии серьёзных заболеваний, включая угрожающие жизни, сообщила дерматовенеролог Ирина Авраменко журналистам "АиФ". Она рассказала о способах определения заболеваний по ногтям.

Если ногти побелели, появились пятна как матовое стекло, это может свидетельствовать о проблемах с печенью и о циррозе, пояснила Авраменко. Жёлтые ногти могут указывать на желтуху и плохой лимфоток. Чёрный цвет ногтей может стать предвестником диабетической гангрены или тромбоза.

Авраменко также отметила, что тёмно-коричневый цвет ногтей может сигнализировать о болезни Аддисона или высокой лучевой нагрузке. Кроме того, такой оттенок может появиться из-за приёма антибиотиков тетрациклинового ряда.

Синие ногти могут быть признаком хронических заболеваний сосудов и дыхательной системы, проблем с кровообращением, атеросклероза и венозной недостаточности. Зелёный цвет ногтей указывает на бактериальную инфекцию, вызванную псевдомонадой.

Фото: commons.wikimedia.org/Lezlie Rewatch (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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