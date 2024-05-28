Президент Франции высказался в поддержку разрешения ВСУ наносить удары по военным объектам на территории РФ оружием Запада. Об этом он заявил по итогам встречи с канцлером Шольцем.

"Мы должны позволить ВСУ нейтрализовать военные объекты, с которых производят запуск ракет и наносят удары по Украине. Но без права поражать другие цели в России: гражданские и другие военные объекты", — подчеркнул Макрон.

Таким образом, французский лидер поддержал идею предоставления киевскому режиму возможности защищаться от атак ВС РФ, но с ограничением целей, которые могут быть поражены. Макрон уточнил, что речь идет исключительно о военных объектах, представляющих непосредственную угрозу для Украины.

Фото: flickr.com/ Jacques Paquier (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)