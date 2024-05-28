Спикеру Рады Руслану Стефанчуку ничто не угрожает, если он "не будет высовываться", уверен политолог Владимир Жарихин. В разговоре с "Лентой.ру" Жарихин проанализировал политическую судьбу чиновника и отметил, что Зеленский не намерен покидать пост.
"Со Стефанчуком ничего не будет, Зеленский уходить не собирается. Его лидерство обеспечено подчиняющейся армией ВСУ и поддержкой США", — заявил Жарихин.
По его мнению, Россия может отказаться подписывать соглашения с лидером киевского режима, что создаст проблемы, но Зеленский продолжает управлять Украиной благодаря внешней поддержке.
Политолог пояснил, что его легитимность теперь опирается исключительно на Запад, в то время как внутренняя легитимность утрачена. У Стефанчука подобной поддержки нет и ему не позволят никого вокруг себя объединить. Ранее Путин заявил, что легитимной властью на Украине остаются только Рада и её спикер.
Фото: flickr.com/ European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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