Спикеру Рады Руслану Стефанчуку ничто не угрожает, если он "не будет высовываться", уверен политолог Владимир Жарихин. В разговоре с "Лентой.ру" Жарихин проанализировал политическую судьбу чиновника и отметил, что Зеленский не намерен покидать пост.

"Со Стефанчуком ничего не будет, Зеленский уходить не собирается. Его лидерство обеспечено подчиняющейся армией ВСУ и поддержкой США", — заявил Жарихин.

По его мнению, Россия может отказаться подписывать соглашения с лидером киевского режима, что создаст проблемы, но Зеленский продолжает управлять Украиной благодаря внешней поддержке.

Политолог пояснил, что его легитимность теперь опирается исключительно на Запад, в то время как внутренняя легитимность утрачена. У Стефанчука подобной поддержки нет и ему не позволят никого вокруг себя объединить. Ранее Путин заявил, что легитимной властью на Украине остаются только Рада и её спикер.

Фото: flickr.com/ European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)