Будет ли Украина использовать вооружение Запада для атак на территорию России, зависит от договорённостей Киева с союзниками. Об этом заявил доцент МГИМО Николай Топорнин в интервью "Ленте.ру". Он обсудил перспективы применения бортов F-16 для ударов по РФ.
"По словам Зеленского, дальнобойное оружие они не имеют права применять по территории РФ. Могут использовать против новых территорий и Крыма, но не против континентальных областей", — пояснил Топорнин.
По его словам, кто даёт самолёты, тот и определяет параметры. Если эта формула останется, F-16 ВСУ смогут использовать только в пределах границ 1991 года. По российским целям применять не должны. Наверное, будут соблюдать этот формат, поскольку истребитель легко отследить. Даже если захотят использовать борт в пространстве России, не удастся пройти незамеченным. Его запеленгуют. Весь вопрос, как они договорятся эксплуатировать эти самолёты.
Бельгия намерена передать Киеву 30 единиц F-16. Соответствующее соглашение подписано Зеленским и премьером Александром Де Кро. При этом все вооружения страны должны использоваться украинскими военными исключительно на территории Украины.
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