Глава МО Украины Рустем Умеров выступил с призывом к Западу взять шефство над подразделениями ВСУ для их оснащения.

"Мы обновляем подразделения для усиления ВСУ. В связи с этим пригласил союзников взять шефство над бригадами для оснащения", — написал Умеров в соцсетях по итогам заседания по иностранным делам.

Кроме того, Умеров призвал разрешить Киеву использовать поставленное оружие для ударов по России и рассмотреть использование замороженных в ЕС российских активов для закупки оборонной продукции для Украины.

Генсек НАТО подтвердил возможность снятия ограничений на использование Украиной западного оружия для атак на Россию. Ранее он заявлял, что "Украина имеет право" атаковать "военные цели в России".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявление НАТО провокационным, ответ России на удары знают президент и военные, принимающие контрмеры. Москва считает подобные заявления безрассудными.

Фото: flickr.com/ U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)