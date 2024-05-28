Уголовное дело против Оксаны Марченко, жены председателя совета "Другой Украины" Виктора Медведчука направлено в суд, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Прокуроры направили в суд дело за финансирование Росгвардии и МВД России.
По данным следствия, Марченко была конечным бенефициаром сети компаний в Киеве и предприятий в Ялте. Утверждается, что через данные структуры она с 2014 по 2022 годы переводила значительные суммы денег для Росгвардии и МВД. Хотя имя обвиняемой не указано, опубликованное фото в Telegram-канале офиса генпрокурора определённо указывает на Марченко.
Ранее СБУ выдвинула обвинения Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД РФ. По данным СБУ, её бизнес-структура в Ялте регулярно уплачивала налоги и сборы в бюджет РФ на сумму около 1,3 миллиона долларов. Кроме того, крымская фирма якобы заключила договоры со структурами Росгвардии и МВД на охрану объектов на полуострове, принадлежащих Медведчуку.
Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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