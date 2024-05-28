Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин ответил на вопрос NewsInfo.Ru, может ли спикер Рады подписать мирные соглашения.

"Я точно не знаю, вправе он или нет. Я не думаю, что спикер будет подписывать мирные соглашения. Позволят ли американцы Украине подписать мирное соглашение — вот ключевое, а не спикер, Рада и так далее. Пока Украина под контролем США, думаю, даже если бы Украина искренне хотела подписать соглашения с нами, ей бы не позволили это сделать", — отметил Блохин.

Политолог объяснил, что проблема не в том, считаем ли мы Зеленского легитимным. Выборы на Украине могут перенести, скажут, что в условиях форс-мажора они недействительны, и проведут после окончания военных действий. Ключевой вопрос — признают ли Зеленского Штаты? А США считают, что он — американская марионетка, и продолжат его проталкивать и признавать легитимным, уверен Блохин.

Остался действующий спикер Рады, вправе ли он подписывать мирные соглашения?

"Это лучше узнать у специалиста по Украине. Обычно лидеры стран подписывают соглашения, первые лица. Украина под управлением американцев, считают ли они Зеленского легитимным? Да, считают. Они его будут держать по полной программе. Если бы мы Киев взяли и сменили режим, поставили своё правительство, тогда мы бы устанавливали правила игры. А этого нет. Поэтому здесь ключевой вопрос: дадут ли американцы возможность Зеленскому или другому ставленнику подписать эти документы. Надо с Вашингтоном проблему решать", — заключил политолог.

Ранее Путин заявил, что единственной легитимной властью Украины являются Рада и её спикер.

Фото: flickr.com/ European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)