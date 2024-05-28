Около месяца длилась онлайн-трансляция судебного процесса в Казахстане, вызвавшего большой резонанс в обществе. Экс-министр экономики Куандык Бишимбаев насмерть забил жену Салтанат Нукенову. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. После дела Бишимбаева в республике приняли закон о криминализации домашнего насилия, в народе его назвали "законом Салтанат".



Тем временем в больнице Екатеринбурга от травм после избиения сожителем скончалась мать четверых детей. В Тверской области экс-кандидат в депутаты Евгений Никольский убил жену, ударив её ножом в шею. Он признался, что ни о чём не жалеет. В Петербурге солистку группы Una до смерти забил её парень. В Саянске мужчина зарезал 21-летнюю супругу во время подачи заявления на развод, в Якутии из-за ревности муж отрезал жене нос и ухо.

По данным ВШЭ, 2/3 убитых за 2011-2019 годы россиянок были жертвами домашнего насилия. Суммарно более 12 000 женщин погибли от рук близких и около 10 000 были убиты партнёрами, привела статистику депутат Сардана Авксентьева.

Появится ли в России программа, способная защитить женщин? О работе над проблемой домашнего насилия NewsInfo.Ru рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Это очень глубокая тема. Нельзя говорить, что проблемы нет, когда мы видим доказательства того, что она есть. Вчера мы провели выездное заседание нашего Комитета по защите семьи в кризисном центре для женщин с детьми в Москве. И решили, что первым шагом в системе помощи и поддержки должен быть стандарт таких кризисных центров, они должны быть в каждом регионе. Сейчас государственные кризисные центры существует только в 14 регионах. И в 45 регионах работают центры, организованные некоммерческими организациями. Поэтому нужен кризисный центр в каждом регионе", — поделилась Татьяна Буцкая.



Депутат написала письмо в Минцифры Максуту Шадаеву и сегодня узнала из СМИ, что он поддержал её идею: на Госуслугах должна появиться соответствующая кнопка, чтобы каждая женщина могла обратиться за информацией о ближайшем кризисном центре.

"Центры работают 24 часа в сутки и принимают и с детьми, и без детей. Это поддержка и помощь прямо здесь и сейчас. А дальше, конечно, мы должны проанализировать те законы, которые есть, но не работают, чтобы защитить женщин, попавших в такую ситуацию. Какая-то единая программа… Мы не назвали бы пока это программой. Это беда. Это даже не проблема. Это беда и ужас, в которых живут женщины, столкнувшиеся с ситуацией, когда собственный дом становится для них буквально местом, куда страшно возвращаться. Поэтому решаем и помогаем. Работаем, сейчас единый формат кризисного центра, кнопка помощи на Госуслугах, а дальше пошагово будем разбираться с этой ситуацией, чтобы женщина была защищена", — заключила Буцкая.

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