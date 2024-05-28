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С экс-депутата Рашкина сняли судимость за инцидент с лосём
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 14:25

С экс-депутата Рашкина сняли судимость за инцидент с лосём

Бывший депутат Валерий Рашкин больше не имеет судимости за инцидент с незаконной охотой на лося. Об этом журналистам РИА Новости рассказал адвокат Константин Лазарев. Рашкин получил справку об отбытии условного срока и с момента завершения испытательного срока считается несудимым.

Рашкин был снят с учёта УФСИН 22 мая. В документе указано, что политик отбыл условное наказание.

Напомним, в 2022-ом Калининский районный суд Саратовской области приговорил Валерия Рашкина к трём годам условно за незаконную охоту, наложив на него ограничение свободы на два года и запрет на связанную с охотой деятельность.

Инцидент произошёл осенью 2021-го, когда Рашкин был застигнут в охотничьем хозяйстве "Лебёдка" с разделанной тушей лося в багажнике машины. Рашкин утверждал, что не знал, что пригласившие его друзья не имели разрешения на охоту. В результате он был лишён депутатской неприкосновенности и получил условный срок.

Фото: commons.wikimedia.org/ AlexChirkin (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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