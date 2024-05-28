Полковник в отставке Анатолий Матвийчук разъяснил причины, по которымВС РФ нанесли удар по городу Снигирёвка в Херсонской области. В интервью "Ленте.ру" он подчеркнул, что этот удар был необходим для устранения угрозы, исходящей от ВСУ.
По его словам, Снигирёвка имеет больше оперативное, нежели стратегическое значение. Российская разведка выявила, что в этом районе находились подразделения противника и, возможно, огневые средства.
"Работает наша разведка, видимо, в Снигирёвке были подразделения ВС Украины. Удар наносится для ликвидации угрозы. Первоочерёдно ликвидируются самые опасные объекты: в Снигирёвке было что-то, что побудило российские войска нанести удар", — заявил Матвийчук.
Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по Снигирёвке под Херсоном. Ночью 10 мая в городе пропало электричество. Местные жители описали удар как очень мощный, прогремевший в направлении путевой станции, где находятся цеха и ангары.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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