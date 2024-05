Минюст Украины заявил, что страна будет формировать отряды штурмовиков из заключённых, призванных по новому закону о мобилизации. Ранее Зеленский подписал проект, позволяющий мобилизовать преступников. По данным СМИ, из тюрем было освобождено около 350 заключённых для ВСУ.

"Это будут штурмовые подразделения исключительно из лиц, отбывавших наказание. Монолитные подразделения без смешивания", — сообщил Малюська в эфире телемарафона.

Закон об усилении мобилизации в силе с 18 мая. Он предписывает всем военнообязанным обновить данные в военкомате, явившись или зарегистрировавшись в электронном кабинете призывника. Повестка считается врученной даже без вручения лично, датой "выдачи" теперь считается дата проставления штампа о невозможности личного вручения.

Кроме того, военнообязанные должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию военкомов и полиции. Уклонистов могут лишить прав на вождение авто. В документе не прописаны сроки демобилизации.

Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)