Главный редактор "Экономической правды" Украины Дмитрий Денков принял решение примкнуть к ВСУ после того, как провёл сутки в территориальном центре комплектования (ТЦК), аналогичном военкомату России. Денков сообщил об этом на своей странице в соцсетях.
"Со мной всё в порядке, с Белгород-Днестровским ТЦК мы поладили, скоро приобщусь к подразделению, в которое хотел до инцидента", — написал он.
Он добавил, что подробности случившегося расскажет позже. Это лучший для него вариант, отметил журналист.
Ранее Севгиль Мусаева, главред "Украинской правды", сообщила, что сотрудники ТЦК в Белгород-Днестровском удерживали Денкова в течение суток, лишив его всех средств связи. Издание "Экономическая правда" является частью "Украинской правды".
Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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