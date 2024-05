Пятая бригада ВСУ, действующая в районе Часов Яра, за последние два года потеряла около 40% живой силы, пишет издание Times.

"После более двух лет боёв… бригада потеряла 40% о первоначальной численности", — отметила газета.

Причины таких значительных потерь включают как боевые действия и заболевания, так и дезертирство. В настоящий момент около 90% состава бригады составляют мобилизованные. Это приводит к тому, что офицеры получают возможность быстро продвигаться по службе, несмотря на огромные потери среди профессиональных боевиков ВСУ.

Times также подчёркивает, что подразделение испытывает серьёзные проблемы с нехваткой боеприпасов. Ранее полковник Андрей Кошкин заявил "Ленте.ру", что на территории Украины присутствует значительное количество инструкторов из разных стран. Он подчеркнул, что особенно важно наличие документального подтверждения присутствия французов

