Пятая бригада ВСУ, действующая в районе Часов Яра, за последние два года потеряла около 40% живой силы, пишет издание Times.
"После более двух лет боёв… бригада потеряла 40% о первоначальной численности", — отметила газета.
Причины таких значительных потерь включают как боевые действия и заболевания, так и дезертирство. В настоящий момент около 90% состава бригады составляют мобилизованные. Это приводит к тому, что офицеры получают возможность быстро продвигаться по службе, несмотря на огромные потери среди профессиональных боевиков ВСУ.
Times также подчёркивает, что подразделение испытывает серьёзные проблемы с нехваткой боеприпасов. Ранее полковник Андрей Кошкин заявил "Ленте.ру", что на территории Украины присутствует значительное количество инструкторов из разных стран. Он подчеркнул, что особенно важно наличие документального подтверждения присутствия французов
Фото:flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Миллионы жителей США в опасности из-за ураганов
Более 110 миллионов людей в США подвергаются опасности серьезного ухудшения погоды во вторник, и количество жертв от ураганов и торнадо достигло 21 по данным американского телеканала CNN.
Сийярто: глава МИД Литвы однин из самых провоенных политиков в ЕС
Министр внешних дел и международных экономических отношений Венгрии Петер Сийярто обвинил коллегу из Литвы Габриелюса Ландсбергиса в агрессивных действиях, охарактеризовав его как "одного из самых конфликтных политиков" в ЕС.
JAMA: лекарства от давления повышают риск развития экзематозного дерматита
Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что провоцирует риск развития экзематозного дерматита у людей преклонного возраста. Об этом свидетельствуют результаты исследования в журнале JAMA Dermatology.
Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца
15-летняя Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, отказалась от фамилии отца.