Вечером, около 21 часа, в мкрн Кучино в Балашихе система ПВО сбила беспилотный аппарат (БПЛА). Обломки упали на частный дом, сообщил губернатор Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

"Сегодня в микрорайоне Кучино система ПВО сбила БпЛА. Люди, находившиеся в доме, на который упали обломки, успели эвакуироваться, пострадавших нет. С восстановлением поможем", — написал Воробьёв.

Губернатор также обратился к жителям Балашихи с просьбой сохранять спокойствие, заверив, что все службы работают на месте происшествия. Он отметил, что люди могли слышать хлопки, вызванные работой ПВО.

Как сообщает Министерство обороны, это был воздушный шар. Инцидент вызвал тревогу среди местных жителей, однако спасателей помогли населению избежать жертв и минимизировать ущерб.

Фото: commons.wikimedia.org/ Vitaliy VK (Creative Commons Attribution 4.0 International)