Вечером, около 21 часа, в мкрн Кучино в Балашихе система ПВО сбила беспилотный аппарат (БПЛА). Обломки упали на частный дом, сообщил губернатор Андрей Воробьёв в Telegram-канале.
"Сегодня в микрорайоне Кучино система ПВО сбила БпЛА. Люди, находившиеся в доме, на который упали обломки, успели эвакуироваться, пострадавших нет. С восстановлением поможем", — написал Воробьёв.
Губернатор также обратился к жителям Балашихи с просьбой сохранять спокойствие, заверив, что все службы работают на месте происшествия. Он отметил, что люди могли слышать хлопки, вызванные работой ПВО.
Как сообщает Министерство обороны, это был воздушный шар. Инцидент вызвал тревогу среди местных жителей, однако спасателей помогли населению избежать жертв и минимизировать ущерб.
Фото: commons.wikimedia.org/ Vitaliy VK (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Сийярто: глава МИД Литвы однин из самых провоенных политиков в ЕС
Министр внешних дел и международных экономических отношений Венгрии Петер Сийярто обвинил коллегу из Литвы Габриелюса Ландсбергиса в агрессивных действиях, охарактеризовав его как "одного из самых конфликтных политиков" в ЕС.
Венгрия выступает против кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО
Будапешт по-прежнему выступает против выдвижения фигуры нидерландского премьер-министра Марка Рютте на роль генерального секретаря НАТО из-за недоверия к политику, который ранее призывал "унизить Венгрию", сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.
JAMA: лекарства от давления повышают риск развития экзематозного дерматита
Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что провоцирует риск развития экзематозного дерматита у людей преклонного возраста. Об этом свидетельствуют результаты исследования в журнале JAMA Dermatology.
Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца
15-летняя Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, отказалась от фамилии отца.