Луганск подвергся ракетной атаке ВСУ, в результате на окраине города произошли взрывы и разгорелся пожар. Предварительно, несколько человек получили ранения. Об этом ТАСС рассказали оперативники региона, уточнив, что под удар попала окраина.

К месту удара в восточной части города выдвинулись кареты скорой помощи. Военкор Юрий Котенок сообщил в Telegram, что атака была проведена с использованием ракет ATACMS или РСЗО HIMARS. По его информации, есть пострадавшие.

Подтверждение о применении HIMARS также поступило от Telegram-канала "Военкоры Русской Весны". В публикации отмечено, что часть ракет успешно перехвачена ПВО. Ранее, 20 мая, в Свердловске ВСУ ударили "кассетами" по складу с ГСМ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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