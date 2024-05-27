Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что провоцирует риск развития экзематозного дерматита у людей преклонного возраста. Об этом свидетельствуют результаты исследования в журнале JAMA Dermatology.

В тесте приняли участие 561 358 пожилых людей. Учёные собрали данные о состоянии здоровья и медикаментозной терапии испытуемых, и приступили к шестилетнему наблюдению. Выяснилось, что у 6,7% развился экзематозный дерматит, это наиболее распространенная форма аллергического дерматита.

Анализ показал, что частота возникновения экзематозного дерматита выше среди тех, кто принимает препараты от гипертонии. Эти лекарства расширяют сосуды. Особенно высокий риск развития дерматита был связан с приемом диуретиков и блокаторов кальциевых каналов. Диуретики помогают снизить давление, увеличивая вывод жидкости из организма, а блокаторы расширяют периферические сосуды.

Учёные подчёркивают, что для выяснения точных механизмов необходимы дополнительные исследования. Пожилым людям, принимающим антигипертензивные препараты, нужно внимательно следить за состоянием кожи и своевременно обращаться за медицинской помощью.

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