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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:57

"Саммит мира" по Украине теряет ориентиры и статус

Президент Украины обратился к Вашингтону и КНР с просьбой продемонстрировать мировое лидерство и поучаствовать в "саммите мира" по формуле Киева 14-15 июня в Швейцарии. Однако многие государства выражают нежелание присутствовать на саммите на уровне высшего руководства, что ставит под вопрос его значимость и цели.

МИД КНР заявил, что Поднебесная поддерживает усилия по мирному урегулированию, но при участии России в любом мирном форуме. В Вашингтоне нет уверенности в участии Джо Байдена, он сосредоточен на предвыборной кампании.

Неясность сохраняется и по участию Бразилии, Южной Африки и Индии. Лидеры этих стран ранее заявляли, что не поедут в Швейцарию, и рассматривают возможность отправки чиновников рангом ниже. Это добавляет неопределённость статусу конференции, пишет "Коммерсантъ".

Российский посол в Штатах Анатолий Антонов назвал предстоящую конференцию профанацией. В ЕС обсуждают идею провести осенью новую встречу в Саудовской Аравии с участием Москвы, что может придать переговорам новый импульс.

Сомнения в статусе "саммита мира" по Украине усиливаются. В условиях растущей неопределённости Киев вынужден импровизировать, делая ставку на число участвующих стран и обсуждение общих вопросов безопасности. В то же время чиновники Европы уже рассматривают альтернативный путь к урегулированию конфликта.

Фото:flickr.com/ usembassykyiv (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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