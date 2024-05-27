Президент Украины обратился к Вашингтону и КНР с просьбой продемонстрировать мировое лидерство и поучаствовать в "саммите мира" по формуле Киева 14-15 июня в Швейцарии. Однако многие государства выражают нежелание присутствовать на саммите на уровне высшего руководства, что ставит под вопрос его значимость и цели.
МИД КНР заявил, что Поднебесная поддерживает усилия по мирному урегулированию, но при участии России в любом мирном форуме. В Вашингтоне нет уверенности в участии Джо Байдена, он сосредоточен на предвыборной кампании.
Неясность сохраняется и по участию Бразилии, Южной Африки и Индии. Лидеры этих стран ранее заявляли, что не поедут в Швейцарию, и рассматривают возможность отправки чиновников рангом ниже. Это добавляет неопределённость статусу конференции, пишет "Коммерсантъ".
Российский посол в Штатах Анатолий Антонов назвал предстоящую конференцию профанацией. В ЕС обсуждают идею провести осенью новую встречу в Саудовской Аравии с участием Москвы, что может придать переговорам новый импульс.
Сомнения в статусе "саммита мира" по Украине усиливаются. В условиях растущей неопределённости Киев вынужден импровизировать, делая ставку на число участвующих стран и обсуждение общих вопросов безопасности. В то же время чиновники Европы уже рассматривают альтернативный путь к урегулированию конфликта.
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