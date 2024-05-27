Украина и её союзники из блока НАТО не учли последствия собственных действий, когда ВСУ начали обстреливать регионы РФ. Об этом заявил бывший сотрудник Госдепа Мэтью Хох в интервью Dialogue Works.
"Украина и члены НАТО проявили непредусмотрительность, когда посчитали, что нападения на Россию заставят русских впасть в отчаяние. Они не подумали над последствиями. В итоге Москва создаёт буферную зону в регионе", — отметил Хох.
Он видит исход конфликта в пользу Кремля, указывая на преимущество ВС РФ в стратегическом ведении боёв. По его мнению, НАТО и Банковая продолжают совершать ошибки, в то время как армия России демонстрирует гибкость и адаптацию к новым условиям.
"Они меняют план, когда что-то пошло не так, и постоянно корректируют действия, чего мы не наблюдаем со стороны ВСУ или НАТО," — резюмировал экс-капитан.
ВСУ почти ежедневно бьют по гражданским и инфраструктурным объектам приграничья. Президент Путин заявил, что из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создавать санитарную зону
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