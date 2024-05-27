Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 88,6852
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 96,3034
Гаубицы Д-30 ГВ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:37

Гаубицы Д-30 ГВ "Днепр" ВС РФ получили защиту от дронов

Российские буксируемые гаубицы Д-30, используемые артиллеристами "Днепра", теперь оснащены специальными козырьками для защиты от БпЛа-камикадзе. Об этом сообщило МО России в Telegram-канале.

Защитные конструкции получили название "мангалы". Эти экраны предназначены для защиты от налётов дронов-камикадзе и сбрасываемых боеприпасов.

Гаубица Д-30 122-мм калибра была принята на вооружение в 1960-ом. Она обладает прицельной дальностью в 15,3 км и совершает 7-8 выстрелов в минуту. Д-30 может быть отбуксирована со скоростью до 60 км в час.

В мае Минобороны также сообщало, что мотострелковое соединение Центрального военного округа в Оренбургской области получило 20 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, включая Д-30, миномёты 2Б14 и самоходные комплексы "Штурм-С".

Фото: zenodo.org/Jnyssen (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Венгрия выступает против кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Венгрия выступает против кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Будапешт по-прежнему выступает против выдвижения фигуры нидерландского премьер-министра Марка Рютте на роль генерального секретаря НАТО из-за недоверия к политику, который ранее призывал "унизить Венгрию", сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

Читать полностью
Нидерланды призывают Израиль прекратить операцию в Рафахе

Нидерланды призывают Израиль прекратить операцию в Рафахе

Нидерланды настаивают на том, чтобы Израиль незамедлительно выполнил постановление Международного суда ООН и прекратил военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем посте в соцсетях.

Читать полностью

Общество

JAMA: лекарства от давления повышают риск развития экзематозного дерматита

JAMA: лекарства от давления повышают риск развития экзематозного дерматита

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что провоцирует риск развития экзематозного дерматита у людей преклонного возраста. Об этом свидетельствуют результаты исследования в журнале JAMA Dermatology.

Читать полностью
Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца

Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца

15-летняя Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, отказалась от фамилии отца.

Читать полностью

Новости