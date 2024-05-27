Российские буксируемые гаубицы Д-30, используемые артиллеристами "Днепра", теперь оснащены специальными козырьками для защиты от БпЛа-камикадзе. Об этом сообщило МО России в Telegram-канале.

Защитные конструкции получили название "мангалы". Эти экраны предназначены для защиты от налётов дронов-камикадзе и сбрасываемых боеприпасов.

Гаубица Д-30 122-мм калибра была принята на вооружение в 1960-ом. Она обладает прицельной дальностью в 15,3 км и совершает 7-8 выстрелов в минуту. Д-30 может быть отбуксирована со скоростью до 60 км в час.

В мае Минобороны также сообщало, что мотострелковое соединение Центрального военного округа в Оренбургской области получило 20 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, включая Д-30, миномёты 2Б14 и самоходные комплексы "Штурм-С".

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