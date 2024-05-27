Все страны ЕС возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН с целью помочь палестинским беженцам, а также финансируют организацию БАПОР. Об этом заявил Жозеп Боррель после встречи глав МИД Европы.

"ЕС финансирует БАПОР, позднее Еврокомиссия переведёт новый транш", — сообщил Боррель.

Он также подчеркнул, что главы МИД ЕС потребовали от Иерусалима "не блокировать работу БАПОР и ресурсы палестинской администрации". Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя призвал восстановить финансирование БАПОР, остановленное после скандала с обвинениями в связях сотрудников агентства с ХАМАС. Израиль заявлял о причастности БАПОР к атаке боевиков ХАМАС на поселения страны 7 октября 2023-го. Однако ООН в своём докладе о работе агентства указала, что Израиль не предоставил доказательств, подтверждающих обвинения.

Боррель заверил, что ЕК переведёт первый транш в рамках возобновленного финансирования, подчеркнув важность поддержки беженцев и стабильной БАПОР.

Фото: flickr.com/Charles Edward Miller from Chicago, United States (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)