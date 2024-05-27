Депутат ГД Олег Леонов предложил включить "рой дронов" в законодательство страны. С такой инициативой он выступил на заседании в парламенте. Леонов хочет, чтобы понятие было закреплено в Воздушном кодексе России.
"Предложил бы включить либо в Воздушный кодекс и "рой дронов" как гомогенный, и иерархические рои дронов разного класса", — пояснил Леонов на заседании, его цитирует РИА Новости.
Понятие "рой дронов" описывает атаку с множества беспилотников, цель которой — прорыв обороны. Современные системы ПВО часто не справляются с большим объёмом БПЛА, что позволяет части беспилотников достигать цели.
Тем временем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Снигирёвке Херсонской области. По утверждениям Лебедева, удар был направлен на охотников за дронами. МО РФ не подтверждало информацию.
Фото: navy.mil/ U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Daniel J. McLain (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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