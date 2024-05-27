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ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Харьковской области с помощью КАБ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:46

ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Харьковской области с помощью КАБ

ВС России нанесли удар по позициям украинцев в Харьковской области с использованием корректируемых авиабомб (КАБ). Видео с результатами удара публикует Telegram-канал "Политика Страны".

На кадрах, снятых с помощью дрона, зафиксированы четыре мощных взрыва. Удары были нанесены в районе Липцов. Ранее сообщалось, что армия России начала штурмовать Липцы, и украинская сторона признаёт давление ВС РФ на позиции ВСУ.

Согласно видеоматериалам, боевики противника оборудовали пункты дислокации в частных домах, оставленных местными жителями. На месте удара находились гражданские машины, которые ВСУ всё чаще эксплуатируют для переброски резервов из-за дефицита бронированной техники.

Telegram-канал U_G_M сообщил, что российская авиация нанесла точный удар по расположению противника. В результате несколько домов были полностью разрушены, другие получили существенные повреждения. Также был повреждён транспорт боевиков.

Фото: dvidshub.net/ Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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