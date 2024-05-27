Политолог Юрий Светов заявил, что ЕС даст добро на отправку живой силы на территорию Украины. Об этом он рассказал порталу "360". Светов утверждает, что Запад одобрит всё, что обсуждалось в последние месяцы, включая дальнобойные ракеты и их использование по территории России.

"Дело идёт к тому, что разрешат обстрелы России и дадут ракеты, разрешат направить солдат", — отметил политолог.

Он считает что нарратив о поражении Москвы в рамках спецоперации продолжает оставаться основной позицией Европы.

Ранее сообщалось, что НАТО ищет способы поучаствовать в конфликте на Украине, что подтвердил премьер Венгрии Виктор Орбан. Однако генсек НАТО ранее заявлял, что у Альянса нет подобных намерений, и что блок не является участником конфликта.

Фото: dvidshub.net/ Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)