Политолог Юрий Светов заявил, что ЕС даст добро на отправку живой силы на территорию Украины. Об этом он рассказал порталу "360". Светов утверждает, что Запад одобрит всё, что обсуждалось в последние месяцы, включая дальнобойные ракеты и их использование по территории России.
"Дело идёт к тому, что разрешат обстрелы России и дадут ракеты, разрешат направить солдат", — отметил политолог.
Он считает что нарратив о поражении Москвы в рамках спецоперации продолжает оставаться основной позицией Европы.
Ранее сообщалось, что НАТО ищет способы поучаствовать в конфликте на Украине, что подтвердил премьер Венгрии Виктор Орбан. Однако генсек НАТО ранее заявлял, что у Альянса нет подобных намерений, и что блок не является участником конфликта.
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