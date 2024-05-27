Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 88,6852
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 96,3034
Политолог Светов: ЕС одобрит отправку солдат на Украину
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:42

Политолог Светов: ЕС одобрит отправку солдат на Украину

Политолог Юрий Светов заявил, что ЕС даст добро на отправку живой силы на территорию Украины. Об этом он рассказал порталу "360". Светов утверждает, что Запад одобрит всё, что обсуждалось в последние месяцы, включая дальнобойные ракеты и их использование по территории России.

"Дело идёт к тому, что разрешат обстрелы России и дадут ракеты, разрешат направить солдат", — отметил политолог.

Он считает что нарратив о поражении Москвы в рамках спецоперации продолжает оставаться основной позицией Европы.

Ранее сообщалось, что НАТО ищет способы поучаствовать в конфликте на Украине, что подтвердил премьер Венгрии Виктор Орбан. Однако генсек НАТО ранее заявлял, что у Альянса нет подобных намерений, и что блок не является участником конфликта.

Фото: dvidshub.net/ Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Северная Корея заявила о неудачном запуске разведывательного спутника

Северная Корея заявила о неудачном запуске разведывательного спутника

Сообщается, что Корейская Народно-Демократическая Республика испытала неудачу при запуске своего второго разведывательного спутника, как передает информационное агентство Рёнхап, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Читать полностью
Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для ВСУ

Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для ВСУ

Греция и Кипр активно поддерживают идею ограничения приобретения вооружений за границей для Украины за счет средств Европейского фонда мира, как сообщает информационное агентство Блумберг.

Читать полностью

Общество

Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца

Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца

15-летняя Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, отказалась от фамилии отца.

Читать полностью
Минсельхоз: клубника подешевеет в июне

Минсельхоз: клубника подешевеет в июне

Цены на клубнику упадут в основной сезон.

Читать полностью

Новости