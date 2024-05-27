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Политолог Марков: НАТО может начать прямую войну с РФ летом
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:32

Политолог Марков: НАТО может начать прямую войну с РФ летом

Политолог Сергей Марков на авторском канале "Логика Маркова" выразил предположение, что уже летом блок НАТО начнёт воевать с Россией напрямую, а не руками ВСУ. По его мнению, начальные действия будут медленными, но ситуация будет развиваться активнее.

Марков напомнил, что НАТО обсуждает закрытие неба над Западной Украиной от ударов ВС РФ с помощью своей ПВО, чтобы использовать F-16. Инициативу поддерживают Лондон, Париж, Варшава и страны Прибалтики, в то время как Штаты и Германия пока против.

Политолог объяснил, что если НАТО применит ПВО для защиты Украины с Польши и Румынии, Россия ответит ударами по системам. После чего НАТО начнёт воевать уже не руками ВСУ, а напрямую.

Марков прогнозирует, что война будет вялотекущей, затем активной, а впоследствии с применением ТЯО и СЯО. Ранее он предположил, что следующей целью ВС РФ на Авдеевском направлении станет Покровск.

Фото: flickr.com/ U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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