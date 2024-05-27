ВСУ пытались атаковать Геленджик с целью сорвать курортный сезон, заявил обозреватель Михаил Ходорёнок журналистам "Газеты.RU". Обозреватель отметил, что срыв сезона мог бы привести к росту недовольства местного населения и гостей города-курорта, а также к падению доходов населения Кубани.
"Если турпоток иссякнет, уровень жизни местных жителей в "мёртвый сезон" упадёт до опасного для властей уровня", — предположил Ходорёнок.
Ранее депутат Алексей Чепа рассказал в интервью "Ленте.ру", что Киев, совершая атаки на территорию РФ, пытается добиться лучших условий для переговоров. Город Геленджик был атакован ВС Украины впервые с начала СВО. Расстояние от города до границы с Украиной составляет порядка 500 километров.
Фото: flickr.com/ Екатеринодарская Епархия (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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