Глава Харьковской области Виталий Ганчев рассказал РИА Новости о сбитом самолёте ВСУ в Волчанском районе.
"Поступила информация, что над Харьковской областью армия России сбила самолёт. Сообщается, что в Волчанском районе", — заявил Ганчев.
Подробности инцидента также были озвучены ТАСС. Ганчев подтвердил, что борт противника был сбит в регионе, отметив, что информация поступает по мере развития событий.
Военный корреспондент Александр Симонов пишет, что на Волчанском и Липцевском направлениях инициатива остаётся за российскими силами. Но необходимости, да и возможности для дальнейшего масштабного наступления он пока не видит. Сейчас главное — закрепиться на достигнутых рубежах и выдержать контрудар ВСУ. При возможности — осуществлять локальные наступательные действия для улучшения тактического положения. На Волчанском направлении уж точно.
Фото: commons.wikimedia.org/Srđan Popović (Creative Commons Attribution 4.0 International)
На границе с Молдавией задержаны шесть граждан Украины
Шестеро граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении границы Молдавии, они подали просьбу о предоставлении убежища на территории этой страны, как сообщили в отделе связи Граничной полиции государства в своем канале в Telegram.
Оппозиционную партию "Шанс" могут не допустить к выборам
Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару признала, что оппозиционная политическая группировка "Шанс" возможно не будет допущена к участию в предстоящих президентских выборах в этой осенью.
Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца
15-летняя Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, отказалась от фамилии отца.