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Ганчев: В районе Волчанска ВС РФ сбили украинский самолёт
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:14

Ганчев: В районе Волчанска ВС РФ сбили украинский самолёт

Глава Харьковской области Виталий Ганчев рассказал РИА Новости о сбитом самолёте ВСУ в Волчанском районе.

"Поступила информация, что над Харьковской областью армия России сбила самолёт. Сообщается, что в Волчанском районе", — заявил Ганчев.

Подробности инцидента также были озвучены ТАСС. Ганчев подтвердил, что борт противника был сбит в регионе, отметив, что информация поступает по мере развития событий.

Военный корреспондент Александр Симонов пишет, что на Волчанском и Липцевском направлениях инициатива остаётся за российскими силами. Но необходимости, да и возможности для дальнейшего масштабного наступления он пока не видит. Сейчас главное — закрепиться на достигнутых рубежах и выдержать контрудар ВСУ. При возможности — осуществлять локальные наступательные действия для улучшения тактического положения. На Волчанском направлении уж точно.

Фото: commons.wikimedia.org/Srđan Popović (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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