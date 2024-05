В своих действиях Америка отклоняется от собственных заявлений о приверженности "основанному на правилах" международному порядку, пишет Financial Times.

"Блинкен утверждает, что Штаты отстаивают миропорядок, основанный на правилах. Это привлекательная идея, однако действия самой Америки подрывают основы порядка, основанного на правилах", — пишет Рахман.

Британский аналитик отметил 100-процентные пошлины на электрокары из Китая, что несовместимо с правилами торговли. Показательной является и реакция Вашингтона на требование МУС выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Вместо поддержки суда Блинкен пригрозил ему санкциями, напомнил FT.

США могут найти объяснения своим действиям, однако это ослабляет позиции Белого дома на международной арене. Рахман подчёркивает, что утверждения США воспринимаются с насмешкой во многих странах. В качестве решения он предлагает дипломатам изменить свою риторику и говорить о том, что Штаты защищают свободный мир, а не принцип миропорядка.

Фото: flickr.com/ Official White House Photo by David Lienemann (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)