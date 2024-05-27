ВСУ всегда воюют с гражданскими, их задача — уничтожить как можно больше людей, заявил журналистам РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку Киева на Геленджик.
ВСУ пытались атаковать дронами гражданские объекты в городе-курорте. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"ВСУ воюют с населением, их задача — убить не военнослужащих Российской Федерации, а мирных людей, с другими они не могут. А здесь бьют безнаказанно и цинично", — рассказал Картаполов.
Ранее в МО РФ сообщили, что ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Кубанью.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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